Viele gehen im Sommer in der Würm baden. Doch die meisten haben keine Ahnung, wer sonst noch in dem Fluss schwimmt. Zwei Fischer haben jetzt in Stockdorf gleich drei riesige Waller aus der Würm gezogen. Der größte war fast 1,80 Meter lang und 28 Kilo schwer. Und wie Fischer dem Starnberger Merkur berichten, können die Fische in der Würm sogar noch größer werden.