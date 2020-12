Robbie Williams plant Club in Berlin und neue Band

Robbie goes Berlin. Robbie Williams hat in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur große Pläne verkündet. »Ich gründe eine Band und werde ein DJ sein und möchte Räume in Berlin mieten, eine Galerie mit meiner Kunst, und am Abend wird es ein Klub sein.« Laut der Bild-Zeitung soll sich der Brite mit dem Australischen Songwritern Flynn Francis und Tim Metcalfe zusammenschließen, um eine Band zu gründen. Wann und wo die Galeria samt Club genau entstehen soll, ist aber noch Robbie Williams Geheimnis.