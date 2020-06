Die Polizei in Röhrmoos im Landkreis Dachau hat einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Der Mann soll am Dienstagabend eine 21-Jährige vergewaltigt haben, nachdem sich die Beiden vorher per Telefon verabredet hatten. Die Frau rief danach die Polizei, welche den 29-Jährigen gestern festnahm. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.