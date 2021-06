Die Schule fängt kommende Woche an und der Großteil der Kinder und Jugendlichen kann wieder in die Schulen – die Gemeinde Röhrmoos im Landkreis Dachau sucht deshalb Schulweghelfer. Die Ehrenamtler helfen dabei, dass die Kinder sicher zur Schule kommen – etwa an Zebrastreifen oder Kreuzungen. Eine Einweisung gibt’s vorher von der Polizei. Wer Interesse hat kann sich bei Herrn Danny Grzondziel unter 0173 272 8169 melden.