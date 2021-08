Roger Taylor bringt neues Album heraus

Der Queen-Drummer Roger Taylor ist auch solo erfolgreich – hat aber lange nichts von sich hören lassen. Nach acht Jahren kommt jetzt mit „Outsider“ ein neues Album. Es sei ein bisschen herbstlich, nostalgisch und wehmütig, sagt Taylor selbst über die Platte. Vorab hat er schonmal die Single „We’re All Just Trying To Get By“ veröffentlicht, ein Duett mit der Singer-Songwriterin KT Tunstall. Das Album „Outsider“ erscheint am ersten Oktober, und parallel geht Roger Taylor auch auf Großbritannien Tour.