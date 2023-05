In der Hauptstraße, mitten in Fürstenfeldbruck, ist auf Höhe der Hausnummer 14 zu einem Kanalrohrbruch gekommen. Der muss jetzt natürlich behoben werden – die Reparaturarbeiten starten heute und dauern noch bis Freitag. In dieser Zeit wird eine Fahrspur über den Mittelstreifen geleitet. Dadurch sind zwar insgesamt noch zwei Fahrstreifen befahrbar, trotzdem ist mit starken Verkehrsbehinderungen und Staus zu rechnen.