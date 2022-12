Rohrreinigungen in Mammendorf

Ab morgen werden in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck die Wasserrohre durchgespült. Das hat auch Einfluss auf die Bürger. Bis Donnerstag ist die Wasserversorgung immer wieder gestört. Dadurch ist manchmal weniger Druck auf der Leitung und das Wasser verfärbt. Während der Spülung sollte wenig Wasser aus der Leitung entnommen werden. Wäsche sollte nicht gewaschen und Aquarien nicht aufgefüllt werden. Die Stadt rät dazu, noch heute genügend Wasser abzufüllen. Auch nach den Arbeiten kann es zu kurzzeitigen, aber gesundheitlich unbedenklichen Trübungen des Wassers kommen. Rückfragen sind möglich bei Wasserwart Franz Gebhard unter Telefon 016097002851 oder per E-Mail an wasserwart@ gemeinde-mammendorf.de.