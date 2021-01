Rolling-Stones verkaufen Schokoladentafeln

Die Rolling Stones sind eine echte Marke und von ihnen gibt es wirklich jedes mögliche Produkt zu kaufen – Pokersets mit Stones Logo, Whiskey Gläser oder Handyhüllen. Und jetzt veröffentlicht die Band auch noch Schokolade. Am Montag kann man sich die Tafeln im Online-Shop der Stones kaufen. Eine Sorte Milchschokolade mit dem Namen „Brown Sugar“ und eine Zartbitterschokolade mit dem Namen „Cherry Red“ – in Anlehnung natürlich an den Song „You can’t always get what you want“. Die Schokoladentafeln kosten umgerechnet 7 Euro – dazu kommen aber noch Versandkosten.