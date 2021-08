Rolling Stones: Wiederveröffentlichung von „Tattoo You“

Für die Rolling Stones ist noch lange nicht Schluss. Seit fast 60 Jahren stehen sie auf der Bühne und hatten sowohl 1968 als auch 2020 Nummer-eins-Hits. Und jetzt greifen sie wieder an. Ende Oktober, pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum, erscheint der Re-Release ihres Albums „Tattoo You“. Und dafür gibt’s jetzt schon mal den ersten Vorgeschmack mit der Single „Living in The Heart of Love“. Der Song ist eigentlich schon in den 70ern entstanden und wurde aber nie veröffentlicht. Am 22. Oktober erscheint das Album.