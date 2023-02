Am Valentinstag wirds im Landkreis Starnberg romantisch. Normalerweise verteilen die Ordnungshüter der Verkehrsüberwachung ja Strafzettel. Am Valentinstag sind es stattdessen Rosen. Die bekommt jeder, der in Starnberg oder Gauting richtig geparkt hat. Als kleines Dankeschön quasi. Falschparker können aber nicht aufatmen. Für sie gibts auch am Valentinstag ein Knöllchen.