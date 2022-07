Wie schützen wir Oberbayern vor schweren Unwettern? Das Landratsamt Rosenheim hat gestern erfolgreich sogenannte Hagelflieger eingesetzt. Die Flugzeuge haben gestern ein chemisches Gemisch in die Unwetterwolken geimpft, wie man dazu sagt. Dadurch entstehen in der Wolke zwar viel mehr Hagelkörner als normal, aber diese sind auch viel kleiner, und verwandeln sich in Regentropfen, bis sie auf dem Boden ankommen.