Rosenheimer Kreistag entscheidet über MVV-Beitritt

Der Münchner Verkehrsverbund MVV steht kurz vor seiner bisher größten Erweiterung. Heute entscheidet der Kreistag in Rosenheim über einen MVV-Beitritt noch im Dezember. Dann sollen MVV-Busse auch in der Stadt Rosenheim und den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen fahren. Hier fallen die offiziellen Entscheidungen in den nächsten Wochen. In den nächsten Jahren sollen dann auch Landsberg, Mühldorf, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und sogar Landshut dem MVV beitreten. Wenn alles klappt, könnt ihr ab Dezember 2025 mit einem Ticket von Landshut in Niederbayern bis an die Zugspitze fahren. Aus den betroffenen Landkreisen gibts aber noch Kritik. Vor allem ist unklar, was das ab Mai gültige 49-Euro-Deutschlandticket für die MVV-Erweiterung bedeutet.