Rosenkrieg um Phil Collins Scheidung geht weiter

Die Ehe ist aus und sie wohnen auch nicht mehr gemeinsam – doch die Schlammschlacht um Phil Collins Ehe geht weiter. Seine Ex-Frau Orianne Bates hat jetzt in einem Interview erneut darüber geredet, warum die Ehe zu Bruch ging. So sei Phils Depression schwer gewesen, weil sie ihm nicht habe helfen können, so Bates. Sie habe sich sehr einsam gefühlt. Auch die Alkoholsucht des Genesis-Frontmanns sei ein Trennungsgrund gewesen. Bereits in früheren Interviews hatte Bates darüber gesprochen, dass sich der Sänger ein Jahr nicht geduscht und auch nicht die Zähne geputzt habe – das wies der allerdings zurück.