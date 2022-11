Rotary- & Lions-Club-Adventskalender: Hier gibt es sie!

24 Türchen, Gewinne und Gutscheine im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Und ganz nebenbei tut man auch noch etwas Gutes für die Menschen von nebenan. In ganz Oberbayern gibt es dazu verschiedene Adventskalender – die meisten vom Rotary-Club oder vom Lions-Club. Wo ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier:

Der Rotary Club München West verkauft seinen „GewinnGewinnKalender“ ab dem 5. November in Olching, Puchheim und Gröbenzell (dort erst ab 11. November) jeweils auf den Wochenmärkten und ab 7. November in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften. Er kostet fünf Euro. Zwei Drittel des Erlöses gehen an Menschen in diesen Gemeinden, die in eine Notlage geraten sind. Das restliche Drittel geht an den Verein Helfende Hände in München-Aubing. Weitere Infos gibts hier.

Auch der Lions Club Landsberg am Lech verkauft seinen Adventskalender seit Anfang November. Für fünf Euro ist er im DERPART-Reisebüro, in der Lech Apotheke, in den REWEs in der Saarburg-, der Augsburger und der Breslauer Straße und im do it – Bau & Gartencenter erhältlich. Jeder Adventskalender hat eine Nummer, mit dem ihr täglich an einem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Weitere Infos dazu findet ihr hier. Vom Erlös finanziert der Lions Club unter anderem seine Unterstützung für hilfsbedürftige Landsberger Bürger.