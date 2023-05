Rotes Kreuz Dachau sucht Ehrenamtliche für Kriseninterventionsteam

Sie sind der letzte Anker für Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Dutzende Male pro Jahr rücken die Ehrenamtlichen vom psychosozialen Notdienst des Roten Kreuzes hier in Dachau aus. Nach Unglücken geben sie den Betroffenen und Angehörigen Halt und Unterstützung. Das Rote Kreuz sucht jetzt wieder Ehrenamtliche für diese wichtige Aufgabe. Wer zwischen 23 und 60 Jahre alt ist, kann zu einem Erstgespräch vorbeikommen. Wenn alles passt, gibt es natürlich eine intensive Ausbildung. Bewerben könnt ihr euch einfach per Mail an fd.psnv@kvdachau.brk.de.