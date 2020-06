Die Temperaturen steigen und wir bekommen richtig viel Sonne in diesen Tagen. Ausgerechnet jetzt ist das Baden im Engelsrieder See bei Rott im Landkreis Landsberg aber verboten. Denn dort hat das Landratsamt eine erhöhte Keimbelastung im Wasser festgestellt. Das sei bei einer Routinekontrolle aufgefallen. Grund dafür sei der massive Regen in der vergangenen Woche. Wie lange das Baden verboten ist, teilte das Landratsamt nicht mit. Eine erneute Wasserprobe ist aber bereits veranlasst.