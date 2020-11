Roxette: Neues Album kommt am Freitag

Knapp ein Jahr ist es nun her, dass Roxette Sängerin Marie Frederiksson gestorben ist. Doch Fans können sich trotzdem über neue Musik freuen. Bandkollege Per Gessle hat sich nämlich durch die Archive von Roxette gewühlt und dort so einiges gefunden. Ganze vier Alben hat Gessle aus den Demos und Live-Versionen von Roxette zusammengestellt – zwei davon hat er bereits veröffentlicht. Und das dritte kommt diesen Freitag heraus – zunächst nur digital. Im Dezember soll dann aber ein Set mit allen Platten herauskommen.