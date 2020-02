Im Landkreis Erding werden gerade Umweltsäue gesucht. Am Kronthaler Weiher haben Unbekannte große Mengen an Haus- und Sperrmüll illegal an den Containern entsorgt, schreibt der Merkur. Die Abfallwirtschaft durchsucht jetzt den Müll, und hofft so an Hinweise zu den Tätern zu kommen, um die Umweltsünder zur Kasse zu bringen.