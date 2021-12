Ruftaxis im Landkreis Starnberg werden ausgebaut

Viele Pendler in Oberbayern müssen sich jetzt neue Abfahrtszeiten merken. Gestern war Fahrplanwechsel. Aber mit den vielen Neuerungen ist noch nicht Schluss. Hier in Starnberg will der Landkreis nämlich sein Angebot für Nachtschwärmer ausbauen. Wenn keine Regionalbusse mehr fahren, gibt es das Ruftaxi, das nach Bedarf fährt. Aktuell sind Ruftaxis hier im Landkreis schon in Inning, Herrsching, Seefeld und Gilching unterwegs, das soll aber ausgebaut werden, sagt Landrat Stefan Frey: „Aufgrund der hohen Nachfrage planen wir im Landkreis Starnberg die Ausweitung des Ruftaxi-Angebots auf den ganzen Landkreis bis Dezember 2024.“