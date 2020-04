Eigentlich hätten am Freitag zahlreiche Maibäume bei uns in der Heimat aufgestellt werden sollen. Natürlich sind die ganzen Feiern aber abgesagt. Und ein Maibaumklau ist eigentlich mit den Coronabeschränkungen auch nicht möglich. Der Burschenverein Rumeltshausen im Landkreis Dachau geht lieber auf Nummer sicher, und passt trotzdem auf seinen Maibaum auf. Aber natürlich halten sich die Burschen an alle Hygienevorgaben, haben sie den Dachauer Nachrichten verraten.