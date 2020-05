Rundweg am Kleinhesseloher See ist wieder offen

Einmal rund um den Kleinhesseloher See laufen – das ist hier im Englischen Garten endlich wieder möglich. Die Baustelle ist jetzt verschwunden, nur das Wasser ist noch nicht ganz zurück. Das wird seit Ende April wieder langsam in den See gelassen. Wie lange das aber noch dauert – das kann man noch nicht genau sagen. Das hängt auch davon ab, wieviel es regnet. Solange muss der Bauzaun rund um den See auch noch stehen bleiben. Die Trockenlegung und das Abfischen des Sees waren nötig, um Ablagerungen zu entfernen.