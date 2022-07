S2 Erding: 5-Jähriger mit Fremden in S-Bahn

Die Kripo Erding bittet um Hinweise. Am Dienstag hatte ein Bundespolizist einen Mann in der S2 Richtung Erding kontrolliert, weil der keine Maske getragen hat. Dabei ist dem Polizisten mit seinem geschulten Auge aufgefallen, dass der Mann sich komisch dem 5-jährigen Jungen gegenüber hielt, mit dem er unterwegs war. Der Beamte fand heraus, dass die beiden sich gar nicht kannten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Polizei konnte die Mutter des Jungen ausfindig machen. Nun wollen die Beamten klären, ob es zu Straftaten gekommen ist. Der Mann war am Dienstag wohl kurz nach 15 Uhr in Poing oder Markt Schwaben in die S-Bahn eingestiegen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei melden.