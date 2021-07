Große Einschränkungen für alle S-Bahn-Pendler in Poing und Heimstetten. Die beiden Bahnhöfe werden wegen Bauarbeiten ab heute die ganzen Sommerferien über nicht mehr angefahren. Wer dort ein oder aussteigen möchte, muss auf Ersatzbusse umsteigen. Wer schon in der S-Bahn sitzt und nicht in Poing oder Heimstetten raus muss, kann aber einfach in der S-Bahn sitzen bleiben, diese fährt durch und hält auch in Grub.