Saatgutbibliothek Gröbenzell startet in zweite Saison

Der Herbst ist in Oberbayern angekommen und damit ist auch wieder Erntesaison. Nicht nur bei den Bauern, sondern auch auf dem Balkon und im Garten. Falls dabei Pflanzensamen übrig bleiben, kann man die hier in Gröbenzell ab sofort wieder in der Saatgutbibliothek abgeben. Das Projekt startet damit schon in die zweite Saison. Die Saatgutbibliothek hofft auf viele Spenden. Im Februar kann man sich dann wieder ganz viele verschiedene Samen abholen. Weitere Infos zur Saatgutbibliothek findet ihr hier.