Sankt Wolfgang wird bei den Faschingsaktionen kreativ

Faschingsumzüge und große Partys fallen leider auch heute am unsinnigen Donnerstag aus. Hier in Sankt Wolfgang hat sich die Faschingsabteilung des Sportvereins aber trotzdem einige Aktionen ausgedacht. Das Prinzenpaar hat heute Morgen schon Weißwurstfrühstück auf Bestellung geliefert und jetzt zum Faschingswochenende können sich die Kids ein Faschingsheft abholen, voll mit Rätseln, Ausmalbildern und einem großen Wimmelbild. Außerdem wiederholt die Faschingsabteilung ihre erfolgreiche Faschingsparty via Videocall, bei der schon letztes Jahr mehr als 500 Gäste mitgefeiert haben. Weitere Infos zu den Veranstaltungen findet ihr hier.