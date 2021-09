Schechen: Nicht genehmigte Schule im Landkreis Rosenheim geschlossen

In Schechen im Landkreis Rosenheim haben die Behörden eine Schule geschlossen, für die es keine Genehmigung gab. Rund 50 Kinder und Jugendliche der Klassen 1 bis 9 waren seit Schuljahresbeginn in einem alten Bauernhof unterrichtet worden. Der Betreiber sei laut Behörden eine private Vereinigung. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, gibt es außerdem Dokumente der Regierung von Oberbayern, die nahelegen, dass das Gedankengut der Schule in Richtung Querdenker- und Reichsbürgerszene gehe. Die Schulleiterin hat den Vorwurf zurückgewiesen. Wenn der Schulbetrieb in Schechen nicht eingestellt wird, drohen Zwangsgelder von bis zu 20.000 Euro.