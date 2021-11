Schlägereien, gesperrte Bahnstrecken: Die Halloweenbilanz in Oberbayern

Von einer weitgehend friedlichen Halloween-Nacht berichten die bayerischen Polizeidienststellen. Es sei ungewöhnlich ruhig gewesen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München am Montagvormittag. Dennoch mussten Bayerns Polizeikräfte, wie in der langen Nacht des Gruselns üblich, zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Wie die Bundespolizei berichtete, führte ein schlechter Halloween-Scherz am S-Bahn-Haltepunkt Riem im Osten Münchens zu einer Gleissperrung. Zwei junge Männer hätten Eier gegen den Zug geworfen, hieß es. Weil der Triebfahrzeugführer zunächst Steinwürfe vermutete, verständigte er die Bundespolizei. Fast eine Stunde lang konnte wegen des Vorfalls auf der Strecke kein Zug fahren. Die 20 und 26 Jahre alten Männer wurden angezeigt.

Wegen heftigen Schlägereien musste die Polizei in Oberbayern zweimal ausrücken, wie ein Sprecher berichtete. In Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) seien nach bisherigen Erkenntnissen auf einer privaten Halloween-Party acht Jugendliche mit Baseballschlägern auf Gäste losgegangen und hätten drei von ihnen verletzt. In Poing (Landkreis Ebersberg) hätten zehn junge Leute auf der Straße zwei Fußgänger und einen Radfahrer mit Eisenstangen attackiert.

Von einer ehemaligen Schießanlage der Bundeswehr in Freising sind etwa 100 Jugendliche vor der Polizei geflüchtet. Sie hatten sich dort unberechtigten Zugang zum Gelände verschafft und wollten dort feiern, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem die Beamten in der Nacht zum Montag mehrere Fahrräder an einem Kreisverkehr sahen, fuhren sie zu der ehemaligen Schießanlage – dort werden bekanntermaßen häufig Partys gefeiert. Demnach kamen ihnen bereits auf dem Weg Jugendliche entgegen. Als die Beamten an der Schießanlage ankamen, flüchteten etwa 100 Personen vom Gelände. Im angrenzenden Waldgebiet fanden die Polizisten ein Zaun-Element. Zudem entdeckten sie eine Bühne samt Musikanlage und Generator – die Besitzer stellten sich der Polizei.

Die Türgriffe und die Frontscheibe des Streifenwagens, der am Waldweg stand, wurde von unbekannten Personen angespuckt. Nun wird geklärt, ob gegen die Jugendlichen mittels Strafantrag ermittelt werden soll.