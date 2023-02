Schlimmer Geisterfahrerunfall auf der A94

Schockierende Wendung beim tödlichen Unfall auf der A94 am Wochenende. Gegen den Geisterfahrer wurde nun unter anderem Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Laut den Ermittlern habe sich der 38-Jährige umbringen wollen und in den Gegenverkehr gefahren. Dabei ist ein 34-jähriger Feuerwehrmann aus Germering gestorben – seine Beifahrerin und auch der Geisterfahrer schwer verletzt.

Radio TOP FM berichtet in der Regel nicht über Selbstmorde, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls ihr Hilfe braucht, wendet euch an die Telefonseelsorge oder an die kostenlosen Hotlines 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222.