Schmierereien an Herrschinger Grund- und Mittelschule: Spezialfirma muss anrücken

Was haben der Petersdom in Rom, die Akropolis in Athen und die Grund- und Mittelschule hier in Herrsching gemeinsam? Sie bekommen alle von einer Spezialfirma eine Erfrischungskur. Das Problem hier in Herrsching: Ende November ist das komplette Schulgebäude beschmiert worden und das so stark, dass die Gemeinde Spezialisten um Hilfe gebeten hat. Noch mindestens die komplette Woche wird die Firma deshalb mit speziellen Reinigungsgeräten die Schule bearbeiten. Die sorgen dafür, dass die Farbe entfernt wird, ohne dass der Stein darunter kaputt geht. Bei der antiken Akropolis hats zumindest funktioniert, insofern sind die Herrschinger zuversichtlich.