Schnäppchenkalender – wann es die besten Angebote gibt

Winter- und Sommerschlussverkauf gibt es zwar offiziell nicht mehr, trotzdem gibt es in der zeit bei Bekleidungsgeschäften immer noch satte Rabatte. Aber auch für viele andere Bereiche gilt, es kommt darauf an, wann Ihr kauft, um die besten Schnäppchen zu machen. Generell lohnt es sich antizyklisch zu kaufen, also Winterreifen im Sommer und die Sommerreifen im Winter. Wir haben für Euch eine monatliche Übersicht mit den besten Angeboten mit unserem TOP FM Schnäppchenkalender zusammengestellt.

Januar:

Hier gibt’s vor allem für klassische Weihnachtsgeschenke satte Rabatte, wie zum Beispiel Hemden, Socken und Krawatten.

Februar:

Nach Weihnachten und mit all den guten Vorsätzen für das neue Jahr, sind die Süßwarenhersteller unter Druck. Die geben vor allem im Februar kräftige Rabatte. Auch bei Weinen könnt Ihr Schnäppchen machen, da viele an Weihnachten ihr Weinregal aufgefüllt hatten. Dazu lohnt es sich jetzt schon an den Sommer zu denken. Gartenmöbel oder Badezubehör sind jetzt noch billig, ab März werden sie wieder teurer.

März:

Im März solltet Ihr spätestens den Sommerurlaub buchen. Stichwort Frühbucherrabatt. Dazu werden nun die Wintersportartikel billig, um die Lager freizubekommen. Also am besten jetzt schon die Skier und Snowboards für die nächste Saison kaufen.

April:

Im April ist traditionell Kaffee sehr billig. Dazu lohnt es sich jetzt schon mal den nächsten Winterurlaub zu buchen. Und sobald Ostern vorbei ist, gibt es wieder Schokolade zu Schnäppchenpreisen.

Mai:

Im Mai sind Bücher am billigsten, da die Verlage die billigeren Taschenbuchausgaben für den Sommer rausbringen. Außerdem geht es jetzt für den Sport wieder nach draußen, daher sind Indoor-Fitnessgeräte nun günstig.

Juni:

Im Sommer denkt keiner an warme Decken. Daher könnt Ihr jetzt bei Daunendecken und Federbetten günstig zuschlagen. Bei Smartphones gibt es im Juni oft bessere Rabatte als zur Weihnachtszeit. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Beim Campingequipment gibt es kurz vor der Urlaubssaison meist im Juni die besten Schnäppchen.

Juli:

Ende Juli bereitet sich der Einzelhandel schon auf die Herbstmode vor. Daher gibt’s jetzt die Sommerkleidung zu Schleuderpreisen.

August:

Im heißesten Monat des Jahres solltet Ihr jetzt die Winterreifen kaufen. Diese sind nun besonders billig. Und gute Nachricht für Eltern. Kurz vor dem Schulstart werden Schulsachen billiger, vor allem zum Schulbeginn Anfang September. Da alle auf einmal die Schulsachen brauchen, unterbieten sich die Firmen mit Rabatten.

September:

Wenn der Herbst sich ankündigt, ist die Sommer-Gartensaison vorbei. Daher gibt’s gute Angebote für Rasenmäher, Pflanzendünger und Co. Dazu sind Topfpflanzen noch günstig. Und da die Weinlese beginnt, gibt es ein Überangebot bei Weintrauben und damit satte Rabatte.

Oktober:

Technikliebhaber sollten sich den Oktober dick im Kalender markieren. Denn in diesem Monat ist Unterhaltungselektronik besonders billig. Meist gibt es bessere Schnäppchen als im Vorweihnachtsgeschäft.

November:

Im November gibt es nur wenige Angebote. Viele Händler starten dann am Black Friday das Weihnachtsgeschäft. Hier gibt es auf jeden Fall einige sehr gute Schnäppchen, aber viele Angebote sind reine Mogelpackungen, da die Produkte vor dem Black Friday künstlich teurer gemacht worden waren. Ihr solltet auf jeden Fall im November aber noch Backzutaten kaufen. Die sind im Dezember nämlich besonders teuer.

Dezember:

Im Weihnachtsgeschäft gibt es eigentlich nur bei großen Elektrohändlern gute Angebote. Außerdem solltet Ihr bei Sommerreifen zuschlagen. Die sind jetzt besonders günstig. Und überraschenderweise ist auch Heizöl jetzt besonders billig, da die meisten Menschen schon vor dem Winter ihre Tanks aufgefüllt haben.