In Puchheim und Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck können alle Bürger ab Samstag zum Schnitzeljäger werden. Knapp 40 Geschäfte haben in ihren Schaufenstern kleine Buchstaben versteckt, die dann zusammen einen Lösungssatz ergeben. So können die Bürger sowohl die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort neu kennenlernen und Preise wie Einkaufsgutscheine gewinnen. Alle Infos findet Ihr hier.