Schock am Hauptbahnhof: S-Bahn überrollt Kinderwagen

Großer Schreckmoment am S-Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes. Am Dienstagnachmittag ist dort ein Kinderwagen ins Gleis gerollt, direkt vor eine einfahrende S-Bahn. Der Lokführer hat zwar noch eine Notbremsung eingeleitet, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er den Kinderwagen überrollt. Die gute Nachricht: Der Kinderwagen war leer. Eine 65-Jährige hatte ihn nur kurz unbeaufsichtigt gelassen. Trotzdem erlitten der Lokführer und eine Bahnsteigaufsicht einen Schock und mussten abgelöst werden. Der Hauptbahnhof war deshalb in beide Richtungen für knapp eine Stunde gesperrt, es kam zu massiven Verspätungen im anrollenden Feierabendverkehr.