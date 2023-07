Schockanrufe: So hören sie sich an

Die Betrüger nutzen dabei eine spezielle Technik, die bei den Angerufenen die polizeiliche Notrufnummer 110 oder eine andere – echte – örtliche Telefonnummer auf dem Display anzeigt.

Sie halten ihre Opfer oft stundenlang in der Leitung und entlocken ihnen oft schon zu Beginn des Telefonats persönliche Informationen, Namen von Angehörigen und Vermögensverhältnisse. Die Betrüger beschäftigen die Angerufenen mit sinnlosen Aufgaben und fordern absolutes Stillschweigen.

Ist ein Opfer bereit, zum Beispiel die Tochter mit Vermögenswerten bei der vermeintlichen Polizei auszulösen, wollen die Schockanrufer die Geldübergabe schnellstmöglich abwickeln und lotsen die Opfer zu einem bestimmten Übergabeort. Sobald die Betrüger das erschwindelte Geld in Händen halten, wird das Telefongespräch direkt beendet –oder die Opfer werden noch an andere Orte geschickt. Manchmal wird in Aussicht gestellt, dass das Geld später angeblich bei einer Polizeidienststelle abgeholt werden kann.

Oft kommen die Anrufe aus kriminellen Callcentern in der Türkei oder Osteuropa. Als Opfer infrage kommen Menschen ab 50, viele sind alleinstehend oder leben alleine.

Wie könnt Ihr Euch schützen?

Mit gesundem Misstrauen – wenn jemand am Telefon persönliche Informationen oder sensible Daten abfragen will!!! Und, wie oben schon erwähnt: Die Telefonnummer im Display ist oft nur Schein.

Am besten legt Ihr sofort auf und ruft Eure Tochter, Eure Enkelin oder den Polizeinotruf 110 direkt im Anschluss selbst an. Checkt dabei unbedingt, dass Ihr die Schockanruf-Verbindung auch wirklich richtig getrennt – also aufgelegt – habt. Oder benutzt zur Sicherheit ein anderes Telefon.

Wenn Euer Telefon klingelt und die Nummer ist unterdrückt – oder wenn Ihr die Nummer nicht kennt – geht am besten gar nicht ran und lasst den Anrufer auf Euren Anrufbeantworter sprechen.

Bitte beachtet: Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Euch am Telefon niemals um die Übergabe von Wertsachen oder Bargeld bitten.

Also: Übergebt niemals Geld an eine fremde Person und stellt niemals Geld oder Wertgegenstände vor Eure Tür, damit sie jemand abholen kann. Und lasst keine unbekannten Personen in Eure Wohnung!!

Ansprechpartner für alle Kriminalitätsopfer

ist das Polizeipräsidium München K105 – Opferschutz und Prävention, die Opferberatung ist Montag bis Donnerstag von 08.00 – 11.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr sowie am Freitag von 08.00 – 11.00 Uhr unter 089/2910-4444 erreichbar.