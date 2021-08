Schöngeising: Bootfahrer vermüllen Amper-Ufer

Mit dem Boot ganz entspannt auf der Amper von Grafrath bis nach Schöngeising treiben. Bei schönem Wetter ist man da nicht alleine. Und die vielen Leute, die hier am Wasserkraftwerk in Schöngeising anlanden, werden für die Stadtwerke zum Problem. Denn überall liegt Müll. Zwei bis drei Mal pro Woche müsse man inzwischen den verantwortungslosen Ausflüglern hinterherräumen, heißt es von den Stadtwerken. Und jedes Jahr werde es mehr. Zwar könnte man einen Müllcontainer aufstellen, aber dann müsste man den Abfall aufwendig nachsortieren. Ein Hinweisschild hat bisher nichts gebracht. Die Stadtwerke wollen deshalb weiterhin an die Vernunft der Ausflügler appellieren.