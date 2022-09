Eine 22- jährige Studentin hat guten Geschmack bewiesen. Sie hat gestern Abend in einem Supermarkt in Garmisch-Partenkirchen versucht, mehrere Tafeln Schokolade und Kuchen an der Kasse vorbei zu schmuggeln und wurde dabei auf frischer Tat ertappt. Für den Warendiebstahl im Wert von 30 Euro musste sie eine Strafe von 500 Euro zahlen und den Laden ohne die Süßigkeiten verlassen.