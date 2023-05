Die Bären-Sichtungen in Oberbayern nehmen nicht ab. Jetzt hat eine Wildtierkamera einen Braunbären im westlichen Landkreis Berchtesgadener Land fotografiert. Ob es sich dabei um dasselbe Tier handelt, das am Wochenende im Landkreis Traunstein in eine Fotofalle getappt ist, ist unklar. Im April hatte außerdem ein Braunbär im Landkreis Rosenheim Schafe gerissen. Aus den Fotos und Trittspuren lässt sich laut dem Landesamt für Umwelt aber nicht ableiten, ob das jeweils derselbe Bär war.