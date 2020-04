Gut, dass es wieder regnet, werden viele im Bereich Gräfelfing sagen. Denn die Brandserie reißt dort einfach nicht ab. Am Montag hat es dort schon wieder gebrannt – diesmal im Wald am Luzernenweg, nördlich der A96. Laut der Süddeutschen Zeitung ermittelt die Polizei wegen der Brandursache. In den Wäldern dort hat es jetzt seit Donnerstag viermal gebrannt. Auch im Gräfelfinger Paul-Diehl-Park gab es zuletzt eine Brandserie. Da wurde der mutmaßliche Brandstifter aber geschnappt.