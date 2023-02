Schon wieder Qualm an einem Zug im Landkreis Erding

Auf der Bahnstrecke nach Mühldorf hat es am Abend offenbar schon wieder an einem Zug gebrannt. Gegen 19 Uhr wurde in Höhe von Walpertskirchen im Landkreis Erding Großalarm für die Rettungskräfte ausgelöst. Grund war offenbar schon wieder eine Rauchentwicklung an der Lok. Ersten Informationen zufolge wurde wohl niemand verletzt. Der Zug wurde abgeschleppt und die Strecke ist wieder frei. Nicht mal 30 Stunden zuvor hatte auf derselben Strecke bei Markt Schwaben eine Lok angefangen zu qualmen. Dabei waren elf Menschen verletzt worden.