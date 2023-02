Schon wieder: Stammstrecke komplett gesperrt

Zehntausende Pendler in Oberbayern müssen sich heute schon wieder auf einen deutlich längeren Arbeitsweg einstellen. Die S-Bahn-Stammstrecke ist zwischen Pasing und Ostbahnhof komplett gesperrt. Grund ist eine Rauchentwicklung im Stammstreckentunnel zwischen Hackerbrücke und Isartor. Die Ursache ist unklar. Die Feuerwehr ist vor Ort. Erst am Montag hatte ein Luftballon an der Oberleitung einen Kurzschluss verursacht und die Stammstrecke mitten im Berufsverkehr komplett lahmgelegt.

So fahren die S-Bahnen:

S 1 Freising/Flughafen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

Alternative: U 2 ab München Hbf bis Feldmoching oder U 3 ab Marienplatz bis Moosach und dort Umstieg zur Linie S 1 Freising/Flughafen.

S 2 Petershausen/Altomünster

Die S-Bahnen beginnen/enden am Heimeranplatz West.

Alternativen:

Linie S 7 Wolfratshausen ab München Hbf Nord bis Heimeranplatz und kurzer Fußweg zum Heimeranplatz West.

Von/nach Petershausen auch die U 5 ab München Hbf, Karlsplatz und Ostbahnhof bis Heimeranplatz nutzen und entsprechend umsteigen.

S 2 Erding

Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof (Fernbahn). Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Alternative:

Von/nach Leuchtenbergring und Berg am Laim bitte die Linie S 6 von/nach Ebersberg nutzen.

S 3 Mammendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S 3 Holzkirchen

Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof.

Alternative:

U 5 ab München Hbf oder Karlsplatz.

S 4 Geltendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Nord.

S 6 Tutzing

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S 6 Ebersberg

Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.

S 7 Wolfratshausen

Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Nord.

Alternative:

Von/nach Wolfratshausen auch die U 5 ab München Hbf, Karlsplatz und Ostbahnhof bis Heimeranplatz nutzen und dort entsprechend umsteigen.

S 7 Kreuzstraße

Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.

Alternativen:

S-Bahnen der Linie S 3 Holzkirchen bis Giesing und dort entsprechend umsteigen.

Bus 54 von/nach München Ostbahnhof und die U 2 ab München Hbf oder die U 5 ab München Hbf, Karlsplatz, München Ost bis Innsbrucker Ring und dann die U 2 bis Giesing nutzen.

S 8 Herrsching – Flughafen

Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und München Ost (Fernbahn) über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Alternativ könnt ihr zwischen Pasing und München Hbf die Tramlinie 19 oder Züge des Regionalverkehrs nutzen.

Alternativ verkehrt ab Pasing der Linienbus 57 bis Laimer Platz und von dort die U 5.

Die S-Bahnen der Linie S 20 und alle S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen am Vormittag.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.