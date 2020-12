Das weihnachtliche Konzert „Advent am Ammersee“ in Schondorf muss leider ausfallen. Aber immerhin gibt es jetzt eine digitale Alternative. Sowohl der Tölzer Knabenchor als auch die Russische Kammerchorphilharmonie aus Frankfurt werden ihre Auftritte als Video aufzeichnen. Wer will, kann sich das Konzert also entspannt am Sonntag zum 3. Advent von der Couch aus anschauen. Das Weihnachtskonzert könnt ihr dann am Sonntag den 13. Dezember ab 17 Uhr hier schauen.