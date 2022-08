Schondorf: Audioguides in der Villa Rustica

Die Spuren der alten Römer hier am Ammersee sind teilweise noch gut erkennbar: Einst stand hier die Villa Rustica. Ihre Umrisse sind mit Kies-Beeten nachgezeichnet. Für alle, die mehr wissen wollen über die Römer am Ammersee gibt es jetzt eine Audio-Führung. Der Schondorfer Kreis hat eine Tour mit fünf Stationen durch den Ort entwickelt. An den einzelnen Stationen gibt es Erklärungen vom Audio-Guide. Die Tour dauert ungefähr eine Viertelstunde und ist kostenlos. Man braucht die kostenlose App “Digiwalk”.