In Schondorf am Ammersee sucht ein Kuschelhase seine Familie – so beginnt der Pressebericht der Polizei dort. Eine Streife hatte das Kuscheltier gestern Nachmittag in der Brunnenstraße auf Höhe der Nummer 66 gefunden. Scheinbar habe es jemand dort verloren. Der Hase vermisse aber sicher seine Besitzer und deshalb suche man mit Hochdruck nach der Familie, so die Polizei. Außerdem fügte sie an – der Hase ist ausgesprochen kuschelig.