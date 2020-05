Schondorf: Mann nach Diebstahl festgenommen

Die Dießener Polizei sagt Danke an die TOP FM Hörer. Sie hatte heute per Fahndungsfoto nach einem mutmaßlichen Dieb gesucht. Und die Suche war schnell und erfolgreich. Ein Zeuge habe das Foto im Internet gesehen und die Polizei alarmiert, schreiben die Beamten. Der Tätersoll Anfang Februar in eine Bank in Schondorf gegangen sein. Dort hatte ein vorheriger Kunde 2000 Euro im Geldautomaten stecken gelassen. Da sich die beiden Männer noch im Vorraum trafen, war es besonders dreist, als der Täter das Geld einfach einsteckte.