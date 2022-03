Schondorf: Rikscha-Team sucht Unterstützung

Aus dem Haus rauskommen und am Leben teilhaben – das will ein Team von Ehrenamtlichen aus Schondorf am Ammersee nun für Seniorinnen und Senioren möglich machen. Durch spenden wurde deshalb nun eine elektrische Fahrrad-Rikscha für Senioren besorgt. Sie kann aber auch zum Beispiel für Hochzeiten oder Geburtstage gebucht werden. Das kommt so gut an, dass das Rikscha-Team hier in Schondorf nun nach weiteren ehrenamtlichen Unterstützern sind. Alle Infos dazu und wie man die Rikschas buchen kann, findet ihr hier. Wer sich dem Projekt anschließen möchte, kann sich gerne beim Rikscha-Team unter der 0176 / 4705 6703 melden.