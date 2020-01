Schondorferin braucht nach Schlaganfall Hilfe

Hier in Schondorf brauchen wir eure Hilfe. Vor einigen Jahren hatte die heute 55-jährige Stefanie Will einen Schlaganfall mit linksseitiger Körperlähmung. Dadurch hatte sich von heute auf morgen alles in ihrem Leben verändert.Existenzangst ist seitdem ein steter Begleiter von Stefanie und ihrer Tochter. Sie hat es aber geschafft, gesundheitlich wieder halbwegs auf die Beine zu kommen. Kurz vor Weihnachten ist sie aber gestürzt und hat sich mehrere Bänder gerissen. Ärzte raten ihr zu einem E-Bike, was sie sich aber nicht leisten kann. Im Internet werden deshalb jetzt Spenden gesammelt.

Hier geht es zur Spendenaktion…