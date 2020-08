Einen absoluten Schreckmoment hatte am Wochenende ein Autofahrer im Landkreis Fürstenfeldbruck: Der 48-Jährige war in Schöngeising unterwegs, als plötzlich seine Lenkung nicht mehr funktioniert hat. Der Fiat krachte gegen die Leitplanke und streifte daran noch entlang. Weil das er gerade nicht so schnell unterwegs war, blieb der Mann unverletzt.