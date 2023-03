Schreibwettbewerb für Kinder in Grafing

Die Stadtbücherei hier in Grafing sucht Nachwuchs-Schriftsteller. Die Bücherei veranstaltet nämlich einen Schreibwettbewerb. Gesucht sind Krimigeschichten. Der Wettbewerb richtet sich an Dritt- bis Sechstklässler. Als Anregung für einen möglichen Kriminalfall gibt es ein Wimmelbild. Die fertige Kurzgeschichte könnt ihr noch bis nächsten Freitag einreichen und Preise gewinnen. Die Geschichten sollten maximal 5000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) haben. Zum Einreichen schickt ihr sie als PDF-Dokument per Mail an info@stadtbuecherei-grafing.de.