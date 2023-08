Schon in ein paar Tagen ist es so weit – dann muss Star-Koch Alfons Schuhbeck tatsächlich ins Gefängnis, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München. Er war zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden, weil er Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hatte. Nun müssen die zuständige JVA Landsberg am Lech und Schuhbecks Vertreter noch untereinander absprechen, wann genau er seine Haft kurzfristig antritt.