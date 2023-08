Schuhbeck sitzt seit heute im Gefängnis

Es ist tatsächlich so weit: Star-Koch Alfons Schuhbeck sitzt jetzt in Landsberg am Lech im Gefängnis. Die Aufforderung dazu hatte er vor ein paar Tagen bekommen und danach mindestens eine Woche Zeit, sich beim Gefängnis zu melden. Offenbar hat er diese Frist nicht ausgereizt. Schuhbeck hat Steuern in Millionenhöhe hinterzogen und war im Oktober 2022 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Ab jetzt beginnt sein Tag im Gefängnis morgens um 5.50 Uhr. Um 7 Uhr fangen eigentlich alle an zu arbeiten. Wer älter als 65 Jahre ist, muss das aber nicht. Alfons Schuhbeck ist 74 Jahre alt – wenn er wollte, könnte er sich in der Küche nützlich machen.