Schule oder Kita wegen Corona-Virus geschlossen – das müsst ihr beachten

Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet, bleiben einige Schulen und Kitas geschlossen. In Dorfen im Landkreis Erding muss auch eine 10. Klasse bis Freitag zuhause bleiben, weil sie auf Klassenfahrt in Bologna waren. Das sind Vorsichtsmaßnahmen, damit sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet. Bei Eltern tun sich in diesem Fall einige Fragen auf.

Wichtig ist: Ist die Schule nicht offiziell geschlossen, besteht auch weiterhin Schulpflicht. Eltern können ihre Kinder nicht einfach aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu Hause lassen. Bei der Kita dagegen ist es den Eltern überlassen, ob sie ihre Kinder dort hingeben oder lieber zu Hause behalten wollen.

Darf ich jetzt einfach zuhause bleiben, wenn mein Kind nicht in die Schule oder in die Kita gehen kann?

Nein. Experten sagen: „Eltern müssen zur Arbeit gehen und für Ersatzbetreuung sorgen. Wenn sich niemand findet, muss ich versuchen Urlaub zu bekommen.“

Was aber tun, wenn der Urlaub aufgebraucht ist?

Finden Eltern nachweislich keinen Ersatz für die Kinderbetreuung, dürfen sie im Notfall auch zuhause bleiben. Hier greift §616 im Bürgerlichen Gesetzbuch: „Wer ohne eigenes Verschulden und aus einem persönlichen Grund verhindert ist und nicht zur Arbeit kommen kann, bekommt trotzdem weiter Gehalt.“ Allerdings kann es sein, dass dieser Paragraf im Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde.